Вылетевший из Актобе самолет по технической причине вернулся в аэропорт
Фото: Zakon.kz
Авиакомпания FlyArystan заявила о том, что рейс КС7777 Актобе – Актау 25.07.2023 в 10:05 был вынужден вернуться на перрон (до взлета) по технической причине, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, вылет предварительно перенесен на 01:30 26 июля.
"По вышеуказанной причине, последующий рейс КС7576 Актау – Шымкент соответственно перенесен на 16:15 25 июля по времени г. Актау. КС7575 Шымкент – Актау перенесен на 20:00 25.07 по времени г. Шымкента", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам данного рейса предложили:
- При задержке более двух часов: пассажиры вправе запросить обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте.
- При задержке более четырех часов – горячее питание.
- При задержке более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время – пассажиры могут запросить предоставление проживания, а также трансфер до места проживания и обратно.
- При задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить на выбор одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить полный возврат.
Отметим, что ранее схожая ситуация произошла в апреле – по техническим причинам в столичный аэропорт вернулся самолет, направлявшийся в Алматы.
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