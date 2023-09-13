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Собака напала на ребенка в ВКО

Собака напала на ребенка в ВКО Фото: pixabay
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области оставшаяся без присмотра овчарка набросилась на восьмилетнего ребенка и серьезно покусала его, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в частном секторе города Алтай. Как рассказали очевидцы случившегося, хозяин овчарки не закрыл ворота и собака выскочила на улицу. В это время там гулял ребенок, на которого животное и набросилось, передает YK-news.

По данным издания, собака накинулась на восьмилетнего ребенка и покусала ему спину. Пострадавшего доставили в больницу. Медики сообщили в полицию о случившемся.

"По факту возбудили административное производство по части 1 статьи 407-2 КоАП ("Нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными"), в рамках которой предусмотрен штраф 17 250 тенге". Дмитрий Шило, начальник местной полицейской службы ОП района Алтай

С 1 сентября 2023 года вступили в силу правила учета домашних животных в Казахстане. Причем регистрация обязательна, иначе их хозяев будут штрафовать. Zakon.kz разобрался в новых правилах и кому они нужны.

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