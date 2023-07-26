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Мертвую рыбу в реке нашли дачники Уральска

Мертвую рыбу в реке нашли дачники Уральска Фото: очевидцев
Замор рыбы а реке Чаган зафиксировали жители дачного сообщества Мичуринское в Уральске. Жители предполагают, что виноват в гибели рыб местный предприниматель, сообщает Zakon.kz.

Крупную погибшую рыбу на поверхности реки Чаган заметили дачники Уральска еще 22 июля. Они засняли все на видео, чтобы обратиться в госорганы для проверки. Дело в том, что местные жители подозревают в заморе рыбы деятельность местного предпринимателя, которые недавно открыл здесь базу по разведению карповых пород, пишет газета "Надежда".

"Мы сразу говорили, что Чаган не подходит для обустройства здесь рыбной фермы. Неизвестно, какую химию они используют для прикормки. Все разносится по реке, из которой люди поливают свои огороды. Купаться здесь многие уже не рискуют. Мне кажется, власти недооценивают ситуацию". Лариса Румянцева, жительница дачного общества

После того, как рыбу нашли дачники, в ночь тушки собрали из воды неизвестные люди, говорит Лариса Румянцева. Обеспокоенные жители обратились 25 июля в департамент санэпидконтроля, акиматы города и области, а также в Жайык-Каспийскую водную инспекцию с просьбой разобраться в ситуации.

В департаменте санэпидконтроля области и в Жайык-Каспийской водной инспекции подтвердили факт поступления коллективной жалобы. С заявлением пока не ознакомились, однако заверили, что в рамках компетенции соответствующая работа будет проведена.

В начале июля туши мертвых рыб усеяли берег реки в Талгарском районе Алматинской области. Выяснением причин массового мора занялись специалисты.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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