Жители Уральска пресекли выброс грязного снега в реку Чаган

Жители района “Телецентр” перекрыли дорогу КАМАзам, которые планировали выгрузить грязный снег с улиц Уральска в природоохранную зону реки Чаган, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Уральская неделя", около 40 человек выстроились, чтобы не допустить экологическое нарушение.

"После противостояния в течение часа прибыл неизвестный мужчина, после разговора с которым водители развернули грузовики и уехали", – говорится в публикации.

Со слов заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, вывоз снега из города в район Зачаганска и Асан требует больше времени.

"Касательно вывоза снега в район "Телецентра", то туда снег вывозим на протяжении уже почти 10 лет. Если активисты говорят о загрязнении воды, почвы, то во всех местах куда вывозят снег, брали пробы воды и почвы, чтобы провести анализ на уровень загрязнения. Так вот, показатель загрязнения везде одинаковый", – отметил Жандос Дуйсенгалиев.

По его словам, вывоз снега в район "Телецентра" будет продолжен. Он также добавил, что в акимат города поступили сведения, что в числе перекрывших дорогу – жители района, кому после паводка, по причинам соответствующим установленным правилам, комиссия отказала в предоставлении жилья.

А 16 декабря 44 семьи в Уральске получили ключи от новых квартир. Новоселами стали многодетные и неполные семьи, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями и другие семьи из уязвимых слоев населения.