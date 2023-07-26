Отец, признавшийся в убийстве сына Данила Ахунова, сделал шокирующее заявление

Предполагаемый убийца собственного ребенка Артур Ахунов утверждает, будто в смерти его четырехлетнего сына виноваты брат и сестра мальчика. Теперь он пытается доказать, что произошло это по неосторожности, сообщает Zakon.kz.

25 июля 2023 года в Актобе прошел судебный процесс, на котором обвиняемый в 41-летний Артур Ахунов, впервые за много лет встретился с матерью своих трех детей.

О том, что один из малышей – четырехлетний Данил – умер в страшных муках и в этом, возможно, виноват родной отец, Юлия узнала, когда о трагедии уже шумел весь город.

На процесс женщина пришла, прикрыв лицо медицинской маской. Снимать повязку категорически отказалась. В суде рассказала, что с Ахуновым жила девять месяцев, пока была беременна. Утверждает, он распускал руки. Первые два года, по ее словам, растила детей сама. Но потом решила сдать их в дом ребенка, и больше малыши ее не видели.

Как отмечено в публикации "КТК", женщина и сейчас абсолютно равнодушна к судьбе своих детей.

Зато предполагаемый убийца мальчика уверяет: он пытался стать любящим отцом.

Кроме того, Ахунов пожаловался на то, что его не предупредили, как сложно будет одному воспитывать тройню. Оказывается, потерял сначала сон и покой, а потом работу.

"Ничего не умеют. В туалет не могут ходить. На горшок не могут ходить. Хотя мне сказали, что они ходят на горшок, умеют кушать, умеют нормально разговаривать. Речь заторможенная у них. Это был нечеловеческий труд, если честно". Артур Ахунов, подсудимый

Также он утверждает, что в смерти Данила виноваты… родные брат и сестра мальчика.

По его словам, они роняли ребенка на бетонный пол, после чего, также со слов Ахунова, Данил получил смертельные раны.

"Он очень любил играться с дочкой. И они начали играться – и отпустила его. Я так понял, что он упал. Получилось так: головой на пол, об бетон упал. Я уже постель достеливал и увидел мельком глаза, что младший сын – у него голова опрокидывается старшему сыну в лицо. Он сзади держал. Старший сын не понял и оттолкнул его от себя, и он ударился лицом об пол". Артур Ахунов

Только вот эксперты с этим готовы поспорить.

"В левой скуловой области лобной части слева был удар. Потом был удар с затылочной стороны справа. Это мог быть прямой удар, потом он мог упасть назад. Потом в левую височную область головы, когда были нанесены переломы уже. Больше всего вероятность того, что человек лежал – и, скорее всего, ногами. Сдавление головы было". Ырыскельды Сулейменов

Стоит отметить, что Ахунов так и не смог объяснить, почему не вызвал скорую. Но самое страшное – он больше 10 дней хранил тело на балконе съемной квартиры, а затем, положив труп мальчика в китайскую сумку, на такси отвез к заранее выкопанной яме.

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В суде Ахунов также рассказал, что сам закапывал траншею. Для этого прикупил на базаре две совковые лопаты. Для кого была вторая, так и не ответил.

Вместе с тем на суде он заявил, что его заставили признаться в убийстве. Говорит, оперативники показали видео с престарелой матерью, где она якобы берет вину на себя. Утверждает, что испугался за нее и потому пошел на сделку со следствием.

Данил Ахунов пропал 28 декабря 2023 года в Актобе. Пропавшего четырехлетнего мальчика искали волонтеры и полиция. Тело мальчика нашли через два дня – 30 декабря. Уже в начале 2023 года стало известно, что в смерти ребенка подозревают родного отца – 40-летнего Артура Ахунова. Мужчину арестовали.