Бабушка убитого Данилы Ахунова: Зачем мне такие внуки, которые беду домой принесли, надо сына спасать

В Актобе закончилось разбирательство по громкому делу: убийству 4-летнего мальчика. Суд признал Артура Ахунова виновным и поддержал сторону гособвинения. Теперь Артур Ахунов будет сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь. А что будет с оставшимися двумя малышами, неизвестно, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, у детей есть бабушка, но она не желает связываться с внуками.

"Мне сейчас не до внуков. Мне надо сына спасать. Мне, конечно, жалко обоих одинаково, но я не хочу. Сейчас его надо спасать. Зачем он внукам нужен, если его пожизненно собираются закрывать?! Зачем мне такие внуки, которые беду домой принесли?! Тварь, эта наркоманка бросила, он подобрал", – заявила мать детоубийцы.

Артур Ахунов – единственный сын этой женщины. И других внуков у нее тоже нет. Женщина уверена: если бы дети оставались в доме ребенка, ничего бы не произошло. С этим согласны и многие актюбинцы.

Сам Ахунов свое последнее выступление перед судом расписал на нескольких листах. Читал с большим трудом, часто ошибался или не мог разобрать слова. А вот эмоций мужчина не скрывал. Где-то даже пускал слезу. Под конец все-таки собрался и попросил судью учесть, что у него остаются престарелая мать и… двое детей – родные брат и сестра убитого Данила.

"Суд приговорил Ахунова Артура Галимжановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным правом занимать должности, связанные с педагогической должностью". Судья Нурлан Бактыгалиев

В суде сегодня вынесли и частное постановление в адрес Департамента полиции и Департамента образования за небрежное отношение ответственных лиц к своим обязанностям. Именно они, по мнению суда, недоглядели за семьей и не приняли вовремя мер, которые бы могли предотвратить трагедию.

Ранее мы писали, что убийство 4-летнего Данила Ахунова в Актобе в канун Нового года потрясло весь Казахстан. В смерти мальчика подозревают его отца. Мужчину арестовали на два месяца. Сначала 40-летний отец тройняшек Артур Ахунов заявлял, что оставил ребенка перед подъездом и он пропал. Маленького Данила искал весь город.

Позже мужчина признался полиции в убийстве своего сына. Двух других его детей поместили в центр поддержки детей.