Жителя Павлодара разыскивают за убийство родной матери

Ранее судимого жителя Павлодара разыскивают по подозрению в убийстве матери. Тело женщины со следами побоев нашли в ее квартире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодара 26 июля, ранее в квартире по ул. Лермонтова обнаружили тело 66-летней женщины со следами побоев. По этому факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначили экспертизу.

"В совершении преступления подозревается сын погибшей женщины, ранее судимый за кражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию", – сообщили в ДП Павлодара.

Ранее в Восточно-Казахстанской области нашли тело женщины, которую разыскивали почти полгода. В убийстве подозревают ее 15-летнего сына.