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Убийств стало меньше, запрет на продажу товаров в РФ, подростка подозревают в убийстве матери – главное к утру

Убийств стало меньше, запрет на продажу товаров в РФ, подростка подозревают в убийстве матери – главное к утру Фото: пресс-служба генеральной прокуратуры, пресс-служба акорды, Pexels
Количество умышленных убийств в Казахстане снизилось. Запрета на продажу в Россию 106 видов товаров нет. Подростка в ЗКО задержали по подозрению в жестоком убийстве матери, сообщает Zakon.kz.

Меньше убийств

Более чем на 27% снизился показатель умышленных убийств в регионах Казахстана за последние девять месяцев. Об этом рассказал генеральный прокурор накануне, отметив, что тяжкие преступления скрывают комплекс причин, в том числе – недоработки в профилактике.

Запрета нет

106 видов товаров, которые якобы запрещено продавать в Россию из Казахстана из-за санкций мирового сообщества, на самом деле вывозить можно. Об этом рассказал министр торговли и интеграции, подчеркнув, что указанные позиции относятся к товарам "двойного назначения" и на них есть все разрешения.

Подросток под подозрением

16-летнего жителя Западно-Казахстанской области задержали и посадили в изолятор после того, как нашли тело его матери со следами жестокого убийства. В преступлении подозревают подростка.

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