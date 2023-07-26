Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обещал открыть магазин: мошенник обманул 13 жителей Астаны

Житель Астаны обманул 13 знакомых, обещая им доход от инвестиций Фото: Zakon.kz
Полиция Астаны задержала подозреваемого в обмане как минимум 13 жителей столицы. Молодой мужчина собирал деньги у "инвесторов" якобы на открытие магазина и закупку сотовых телефонов в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 26 июля, пока что с заявлениями в полицию обратились 13 жителей столицы. Они рассказали, что лишились крупных денежных сумм, отдав их знакомому в качестве "инвестиций". На самом деле пострадавших может быть больше.


"Предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им инвестировать денежные средства в открытие магазина и покупку сотовых телефонов в ОАЭ. "Инвестировали" от 1 млн тенге и больше", – рассказали в столичном департаменте полиции.

Один из пострадавших сообщил, что доверился знакомому, обещавшему хороший доход с "инвестиций", и отдал ему 6,4 млн тенге, которых так никогда больше и не увидел.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего мужчину. Он дал признательные показания и подтвердил, что растратил полученные "инвестиции" по собственному усмотрению. В полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Ранее в Караганде по подозрению в мошенничестве задержали директора ТОО, который брал у горожан до 7 млн тенге в обмен на помощь с оформлением кредитов.

Читайте также

Жителя Павлодара разыскивают за убийство родной матери

Отец, признавшийся в убийстве сына Данила Ахунова, сделал шокирующее заявление

Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области

Никита Дробны
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области
Арестован иностранец, пнувший маленькую девочку в ТЦ Алматинской области
США призывают Россию вернуться к зерновой сделке
США призывают Россию вернуться к зерновой сделке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления