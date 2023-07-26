Обещал открыть магазин: мошенник обманул 13 жителей Астаны

Полиция Астаны задержала подозреваемого в обмане как минимум 13 жителей столицы. Молодой мужчина собирал деньги у "инвесторов" якобы на открытие магазина и закупку сотовых телефонов в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 26 июля, пока что с заявлениями в полицию обратились 13 жителей столицы. Они рассказали, что лишились крупных денежных сумм, отдав их знакомому в качестве "инвестиций". На самом деле пострадавших может быть больше.





"Предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им инвестировать денежные средства в открытие магазина и покупку сотовых телефонов в ОАЭ. "Инвестировали" от 1 млн тенге и больше", – рассказали в столичном департаменте полиции.

Один из пострадавших сообщил, что доверился знакомому, обещавшему хороший доход с "инвестиций", и отдал ему 6,4 млн тенге, которых так никогда больше и не увидел.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего мужчину. Он дал признательные показания и подтвердил, что растратил полученные "инвестиции" по собственному усмотрению. В полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Ранее в Караганде по подозрению в мошенничестве задержали директора ТОО, который брал у горожан до 7 млн тенге в обмен на помощь с оформлением кредитов.