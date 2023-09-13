Земельные участки с регистрацией "под ключ" обещал аферист в Алматы

Полиция задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в обмане как минимум пяти человек, от которых в совокупности он получил более 65 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 55-летний уроженец Туркестанской области предлагал своим знакомым "помощь" в оформлении земельных участков и недвижимости в Алматы, а также в легализации этих активов и получении госактов.

Подозреваемый брал авансы, сумма которых варьировалась в зависимости от "услуги", после чего исчезал с деньгами своих клиентов.

Подозреваемого в мошенничестве задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.

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"С заявлением обратились пять человек. Не исключена возможность причастности фигуранта к совершению аналогичных преступлений в других районах города. Просим граждан, которые могли пострадать от преступных посягательств указанного гражданина, обратиться в полицию, позвонив по телефонам: 8 705 555 77 63 и 8 778 591 91 35". Начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов

Ранее сообщалось, что жители ВКО отдали интернет-мошенникам более 600 млн тенге. Как рассказали в ДП региона, количество интернет-мошенничеств по области занимает более 60% от всей имеющейся преступности.

