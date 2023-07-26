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Украденную невесту "заставили" написать расписку в Туркестанской области

Украденную невесту "заставили" написать расписку в Туркестанской области Фото: pixabay
В Казнете активно распространяют видео, на кадрах которого невеста с улыбкой пишет в блокноте текст под диктовку. Как отмечает автор видео, действия происходят в городе Жетысай Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео также говорится, что кража невесты выходит на новый уровень.

"Теперь родные жениха просят невесту писать расписку о том, что она претензий не имеет и иметь не будет. Крутая легализация", – сказано в публикации.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что по факту видеозаписи незамедлительно была проведена проверка. Как оказалось, 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.

"Во время беседы она пояснила, что претензий ни к кому не имеет и никаких нарушений закона не было".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Однако комментаторы не верят, что девушка добровольно совершала запись:

  • Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы.
  • И снова юг, и снова Туркестан.
  • Подписывает договор рабства.
  • Может, нужно воспитывать девочек, чтобы они жили в свободе выбора.
  • Как же бесит это варварство.
  • Нам уже никто не поможет.
  • Расписка юридической силы не имеет.

В начале 2023 года корреспондент Zakon.kz рассказывал о похожем инциденте в Туркестанской области. Тогда отец несовершеннолетней Бауыржан Масимов заявил, что его дочь увезли в Жетысайский район, где провели свадебный обряд беташар с мужчиной, которого он не знает. Отец уверяет, что жених украл школьницу, а ее матери заплатили калым в размере 600 тысяч тенге. О замужестве своей дочери мужчина узнал через социальные сети и написал заявление в полицию.

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