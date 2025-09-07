Житель Туркестанской области жестоко избил пожилого отца и попал на видео
В Казнете распространяются кадры, на которых мужчина избивает пожилого отца, сообщает Zakon.kz.
В комментарии к публикации говорится, что инцидент произошел в Туркестанской области, а жуткие кадры сняла соседка.
Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции региона.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение", – рассказали в полиции.
