Происшествия

Житель Туркестанской области жестоко избил пожилого отца и попал на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 20:37 Фото: pexels
В Казнете распространяются кадры, на которых мужчина избивает пожилого отца, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к публикации говорится, что инцидент произошел в Туркестанской области, а жуткие кадры сняла соседка. 

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции региона. 

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение", – рассказали в полиции. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Певицу избил отец бывшего мужа на свадьбе в Туркестанской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
