Крупный пожар на автозаправке ликвидировали в Экибастузе

В Экибастузе ликвидировали крупный пожар на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), сообщает Zakon.kz.

"Локализован – в 15:00, ликвидирован – в 15:44. Причина происшествия устанавливается", – рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что эвакуация жителей частного сектора, который находится через дорогу на расстоянии более 100 м, не проводилась.

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Ранее сообщалось, что 26 июля 2023 года в 13:24 в Экибастузе на АГЗС загорелись четыре резервуара с газом. По данным областного ДЧС, огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин – загорелась кровля на ориентировочной площади 200 кв. м, а также кровля водонапорной башни на площади 20 кв. м. В 15:22 вблизи цистерны было обнаружено тело молодого мужчины, личность уточняется.

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По данным областного ДЧС, на месте происшествия ориентировочно находилось 40 газовых баллонов.