Полыхающая открытым пламенем машина чуть не привела к взрыву на АЗС: есть пострадавший

В Актобе машина вспыхнула прямо на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что инцидент произошел 20 июля 2025 года в районе Астана на АГЗС, расположенной по проспекту Едиге батыра.

"Произошло возгорание легкового автомобиля во время заправки бытового газового баллона объемом 25 литров. На место происшествия по повышенному рангу вызова незамедлительно были направлены силы и средства МЧС, ОСО и ЦМК МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано. Распространения огня на резервуары и инфраструктуру АГЗС не допущено", – сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадал оператор заправки, получивший термические ожоги. Его экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

14 июля в селе Кордай Жамбылской области на заправке вспыхнула машина и три заправочные колонки.