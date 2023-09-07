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В Туркестанской области начался суд по делу об убийстве пятилетней девочки

В Туркестанской области начался суд по делу об убийстве пятилетней девочки Фото: Zakon.kz
6 сентября в Туркестанской области суд начал рассмотрение дела о жутком убийстве пятилетней девочки из Сарыагашского района, тело которой со следами насилия нашли 13 июля в доме подсудимого, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Талгат Есимов рассказал о начале процесса в своем Telegram-канале днем 6 сентября. Как пишет юрист, судебное разбирательство проходит в другом регионе.

"Для обеспечения безопасности участников процесса и пресечения всякого рода эксцессов, на фоне большого резонанса, суд проходит на территории следственного изолятора другого региона. Моя личная позиция приговор должен быть один, пожизненная изоляция подсудимого от общества". Талгат Есимов, адвокат

По данным издания Otyrar, приговор по делу будет вынесен в ближайшее время.

13 июля жительница Сарыагашского района Туркестанской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже пятилетней дочери. Сельчане вместе с сотрудниками внутренних дел организовали поиски девочки. Тело малышки нашли на чердаке дома местного жителя. Мужчина был ранее судим за тяжкие преступления. С заявлением по поводу этого громкого преступления выступила генеральная прокуратура.

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