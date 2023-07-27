Жители микрорайона Актау обвинили мужчину в приставании к девочкам

Жители 26 микрорайона Актау заявили, что некий мужчина приставал к гулявшим во дворе девочкам. Полицейские намерены привлечь его к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Сообщение, что во дворе дома девять микрорайона 26 Актау ходит нетрезвый мужчина и пристает к девочкам появилось 26 июля. Информацию начали распространять в социальных сетях и мессенджерах. По словам одной из жительниц, дети рассказали ей, что местный житель целовал девочек, тянул за руки и обещал купить им шоколадки, передает InAktau.

"Какой-то человек ходит у детской площадки, девочки говорят, что он их в щеку целовал, хватал за руки, обещал купить шоколадку. С виду он как алкаш. Сейчас приехал полицейский, его забрали", – сказано в сообщении от местной жительницы.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, на пульт "102" поступил вызов. Звонивший рассказал, что 47-летний мужчина пристает к детям, также он устроил потасовку. Наряд, выехавший на место, составил в отношении актаусца два протокола: о приставании в общественных местах и распитии алкогольных напитков в общественных местах.

"В ходе беседы выяснилось, что 47-летний мужчина пристаёт к детям. На данного гражданина составлены протоколы по части 3 статьи 440 КоАП РК и статьи 449 КоАП РК". Пресс-служба ДП региона

Санкции данных статей грозят нарушителю штрафом общей суммой 15 МРП (51 750 тенге).

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