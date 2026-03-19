Происшествия

Мужчина приставал к девочкам в автобусе Усть-Каменогорска

автобус , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 18:54 Фото: istockphoto
В Усть-Каменогорске полицейские привлекли к ответственности участников инцидента в общественном транспорте, где взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Устинка LIVE 19 марта 2026 года, по сообщениям очевидцев, инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов областного центра: мужчина начал распускать руки в отношении девочек 10-12 лет.

На ситуацию отреагировал лишь один из пассажиров – молодой человек вступился за детей и нанес обидчику несколько ударов. Примечательно, что после потасовки кондуктор высадила из салона именно защитника школьниц.

В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что обоих участников происшествия установили и доставили в полицию.

"Один из них привлечен к ответственности за приставание в общественных местах, а житель региона, нанесший удар, – за мелкое хулиганство", – прокомментировали в ДП ВКО.

Ранее на базе отдыха в Алматинской области мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам.

