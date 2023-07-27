ОПГ в Костанайской области продала несуществующее мясо на 1,6 млрд тенге

АФМ расследует дело о хищении более чем 1,6 млрд тенге из бюджета в Костанайской области. Члены преступной группы с 2022 года заключали фиктивные сделки по продаже мяса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 июля, ОПГ возглавлял директор крупного мясоперерабатывающего предприятия. В преступную деятельность он вовлек своих подчиненных, глав крестьянских хозяйств, ветеринарных врачей и чиновников.

"Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы", – говорится в сообщении АФМ.

В деятельность ОПГ вовлекли более 50 крестьянских хозяйств. Зарегистрированы 17 уголовных дел о хищении путем мошенничества, создании и руководстве организованной преступной группой. В банковских ячейках и на счетах у членов преступной группы нашли крупные суммы денег в тенге и иностранной валюте – в общей сложности более 3 млн долларов.

"В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге. Под стражу взяли пятерых активных членов ОПГ", – добавили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается, другую информацию ведомство не разглашает в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее АФМ завершило следствие по делу о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ.