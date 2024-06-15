Крупный пожар разгорелся в производственном цехе в Павлодаре
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 15 июня в Павлодаре загорелся один из производственных цехов, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, в одноэтажном здании произошло загорание кровли. На месте по повышенному рангу работали спасатели МЧС РК. Был создан оперативный штаб пожаротушения.
Согласно информации министерства, сведений о пострадавших не поступало.
Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м.
Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе в Атырау вспыхнул пожар.
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