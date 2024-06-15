Крупный пожар разгорелся в производственном цехе в Павлодаре

Ночью 15 июня в Павлодаре загорелся один из производственных цехов, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в одноэтажном здании произошло загорание кровли. На месте по повышенному рангу работали спасатели МЧС РК. Был создан оперативный штаб пожаротушения.

Согласно информации министерства, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м.

Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе в Атырау вспыхнул пожар.