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Происшествия

Полицейский погиб при ДТП в Жамбылской области

Нуржан Дунбаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 01:10 Фото: Instagram/sadenov_online
23 апреля 2025 года в Жамбылской области в результате ДТП погиб сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.

Инспектор батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области, старший лейтенант Нуржан Дунбаев погиб в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.

Соболезнования родным и близким полицейского выразили полицейский департамент, в котором он работал, и министр внутренних дел Ержан Саденов. 

"Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", – написал глава ведомства.

21 апреля 2025 года стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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