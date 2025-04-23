Полицейский погиб при ДТП в Жамбылской области
Фото: Instagram/sadenov_online
23 апреля 2025 года в Жамбылской области в результате ДТП погиб сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.
Инспектор батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области, старший лейтенант Нуржан Дунбаев погиб в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.
Соболезнования родным и близким полицейского выразили полицейский департамент, в котором он работал, и министр внутренних дел Ержан Саденов.
"Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", – написал глава ведомства.
21 апреля 2025 года стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова.
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