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Гражданин Грузии задержан в Алматы по подозрению в мошенничестве

задержание мошенника, фишинг Фото: pixabay
По данным полицейских, 41-летний гражданин Грузии причастен к серии фишинг-мошенничеств в городе Алматы, сообщает Zakon.kz

В подразделении CyberPol ДП города Алматы сообщили что, преступная деятельность иностранца была пресечена в ходе специальной операции. 

Предварительно, он путем обмана, фишинговым способом присваивал денежные средства граждан, оформляющих кредиты в банках второго уровня. Так же есть подозрение что, иностранец мог промышлять этой схемой обмана на протяжении нескольких лет.  Идет проверка на его причастность к другим аналогичным фактам.

Подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники выманили у 84-летней женщины 15 млн тенге. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется срочная операция.

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ДП Алматы Алматы
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