Казахстанцам запретили посещать озеро Иссык
Фото: wikimedia
Иле-Алатауский Государственный национальный природный парк (ГНПП) выступил с заявлением сегодня, 27 января 2025 года. В нем говорится об ограничении проезда к некоторым туристским объектам, сообщает Zakon.kz.
Так, с 27 января по 31 марта 2025 года в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций вводится запрет на посещение озера Иссык для всех посетителей национального парка через КПП (контрольно-пропускной пункт).
Также отмечено, что посещение парка через КПП Тургенского лесничества по маршруту "Турген – Обсерватория" разрешается пешим туристам, а также легковому, грузовому и пассажирскому транспорту с 10:00 до 17:00.
С 18:00 до 10:00 проход запрещен.
Ранее казахстанцев предупредили об ограничениях на границе с Узбекистаном. Подробнее можно прочитать тут.
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