В Усть-Каменогорске качели упали на восьмилетнего мальчика
Фото: astanatv.kz
На городском "Арбате" в Усть-Каменогорске качели упали на восьмилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Astana TV, на место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиции и сотрудники коммунального предприятия "Таза Оскемен", которые следят за малыми архитектурными формами. Ребенку оказали первую помощь.
У малыша черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в стационаре под наблюдением медиков. В полиции начали расследование несчастного случая.
После происшествия все качели с Арбата убрали.
"Этот факт зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение". И.о. руководителя пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова
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