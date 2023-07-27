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В Усть-Каменогорске качели упали на восьмилетнего мальчика

качели упала на ребенка Фото: astanatv.kz
На городском "Арбате" в Усть-Каменогорске качели упали на восьмилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, на место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиции и сотрудники коммунального предприятия "Таза Оскемен", которые следят за малыми архитектурными формами. Ребенку оказали первую помощь.

У малыша черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в стационаре под наблюдением медиков. В полиции начали расследование несчастного случая.

После происшествия все качели с Арбата убрали.

"Этот факт зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение". И.о. руководителя пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова

Ранее, в мае, в Оренбурге рухнула карусель с детьми.

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