Женщина упала в открытый люк в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске женщина упала в открытый колодец, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС ВКО, несчастный случай произошел на перекрестке улиц Кабанбай батыра и Новаторов.
"Женщина, 1972 года рождения, прогуливалась по улице и упала в колодец. Мужчина, сопровождавший ее, вызвал на помощь службу ЧС", – говорится в сообщении.
Спасатели вытащили женщину из канализационного люка глубиной около 5 метров. Женщину осмотрели врачи скорой помощи.
Ранее в Тобыле погиб двухлетний ребенок, упав в канализационный люк.
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