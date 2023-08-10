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Женщина упала в открытый люк в Усть-Каменогорске

Женщина упала в открытый люк в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске женщина упала в открытый колодец, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС ВКО, несчастный случай произошел на перекрестке улиц Кабанбай батыра и Новаторов.

"Женщина, 1972 года рождения, прогуливалась по улице и упала в колодец. Мужчина, сопровождавший ее, вызвал на помощь службу ЧС", – говорится в сообщении. 


Спасатели вытащили женщину из канализационного люка глубиной около 5 метров. Женщину осмотрели врачи скорой помощи. 

Ранее в Тобыле погиб двухлетний ребенок, упав в канализационный люк. 

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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