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Жителю Актобе дали пожизненный срок за убийство 4-летнего сына

Жителю Актобе дали пожизненный срок за убийство 4-летнего сына Фото: Zakon.kz
Артура Ахунова, обвиняемого в убийстве 4-летнего сына, приговорили к пожизненному лишению свободы. 1 августа 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор, сообщает Zakon.kz.

В суде по делу установлено, что 23 декабря 2022 года Ахунов из-за капризного поведения простудившегося 4-летнего сына, не управляя своими эмоциями, нанес последнему ряд ударов в область головы, лица и живота.

"Ребенок потерял сознание и умер на месте преступления от кровоизлияния в результате открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день отец с целью сокрытия совершенного особо тяжкого уголовного преступления захоронил труп своего малолетнего сына на пустыре".Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Отмечено, что подсудимый свою вину не признал и показал, что сын несколько раз упал.

Когда игрался, ударился головой об пол, потом ударился об стул. Увидев умершего сына, Ахунов растерялся.

"Никому не сообщив о случившемся, нанял экскаватор, который в пустыре выкопал яму глубиной более 2 метров. Захоронив в нем ребенка, он через несколько дней сообщил в полицию о пропаже ребенка. Однако не выдержав, сам добровольно показал место захоронения".Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить Ахунову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не установлено. Суд учитывая общественную опасность, характер и тяжесть совершенного преступления, обстоятельства его совершения, тяжесть нанесенных телесных повреждений назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы".Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

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