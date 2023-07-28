Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сейсмологи зафиксировали землетрясение к юго-западу от Шымкента

Сейсмологи зафиксировали землетрясение к юго-западу от Шымкента Фото: скриншот
По информации Центра данных ИГИ НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы 27 июля в 05:52 по времени Астаны в 55 км к юго-востоку от Шардары и в 155 км к юго-западу от Шымкента, передает Zakon.kz

Как сообщили сейсмологи, магнитуда составила 4,1. Энергетический класс землетрясения - 9,6.

Координаты эпицентра: 41.14 градуса северной широты, 68.60 градуса восточной долготы. 

Ранее сообщалось, что 22 июля специалисты зафиксировали землетрясение в 299 км к югу от Алматы.


Читайте также

В Шымкенте накрыли банду с фальшивой валютой и 6 кг гашиша

В Караганде четырехлетняя девочка ушла из детсада и сама пришла домой

Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: обвиняемому отцу грозит пожизненный срок

Елена Вебер
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления