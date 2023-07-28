Сейсмологи зафиксировали землетрясение к юго-западу от Шымкента

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По информации Центра данных ИГИ НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы 27 июля в 05:52 по времени Астаны в 55 км к юго-востоку от Шардары и в 155 км к юго-западу от Шымкента, передает Zakon.kz

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