Двоих жителей Шымкента поймали с фальшивой валютой и 6 кг гашиша

Фото: gov.kz

В Агентстве РК по финмониторингу сообщили о пресечении деятельности группы лиц, занимающихся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотиков в особо крупном размере, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: