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Законодательство РК

Двоих жителей Шымкента поймали с фальшивой валютой и 6 кг гашиша

В Шымкенте накрыли банду с фальшивой валютой и 6 кг гашиша Фото: gov.kz
В Агентстве РК по финмониторингу сообщили о пресечении деятельности группы лиц, занимающихся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотиков в особо крупном размере, передает Zakon.kz.

По информации АФМ, обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом 6 кг.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей Шымкента задержаны и водворены в ИВС.

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