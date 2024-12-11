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Происшествия

Школьник обварился кипятком из-за прорыва трубы в Экибастузе

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:37 Фото: akorda.kz
В Экибастузе школьник пострадал после прорыва трубы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях мама мальчика рассказала, что ожоги он получил во время игры на футбольном поле. По ее словам, ребенок находится третий день в реанимации.

Эту информацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", – проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Вместе с тем, в ТОО "Экибастузские тепловые сети" сообщили, что повреждение устранили на следующий день после инцидента.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Жетысуской области школьник получил огнестрельное ранение

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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