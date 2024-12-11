Школьник обварился кипятком из-за прорыва трубы в Экибастузе

В Экибастузе школьник пострадал после прорыва трубы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях мама мальчика рассказала, что ожоги он получил во время игры на футбольном поле. По ее словам, ребенок находится третий день в реанимации.

Эту информацию прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", – проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Вместе с тем, в ТОО "Экибастузские тепловые сети" сообщили, что повреждение устранили на следующий день после инцидента.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Жетысуской области школьник получил огнестрельное ранение.