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Происшествия

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте Саина 1 декабря произошло крупное ДТП с участием автомобилей Hyundai LaFesta и BMW X6 M, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел напротив автоцона. Автомобиль Hyundai двигался по проспекту в северном направлении и начал маневр для разворота.

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

В этот момент в него на высокой скорости врезался BMW X6 M, который двигался в попутном направлении.

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

От удара оба автомобиля вылетели с дороги. Hyundai оказался в арыке, потеряв заднее колесо, а BMW, перепрыгнув арык, врезался в столб освещения.

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали оба водителя, они были госпитализированы в ближайшую больницу.

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и службы спасения города Алматы, которые занимаются оформлением ДТП и эвакуацией транспортных средств.

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

Также на месте аварии предстоит провести уборку дорожного покрытия: фрагменты автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Стоит отметить, что удар был такой силы, что у автомобиля Hyundai задняя часть буквально сложилась в гармошку. Также выяснилось, что водитель Hyundai ехал на летней резине. 

Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 21:06

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. 10 декабря 2024 года, на трассе Алматы – Бишкек в Алматинской области произошла смертельная авария, которая унесла жизни трех человек. 


Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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