Жуткое ДТП на высокой скорости в Алматы: пострадали два человека

В Алматы на проспекте Саина 1 декабря произошло крупное ДТП с участием автомобилей Hyundai LaFesta и BMW X6 M, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел напротив автоцона. Автомобиль Hyundai двигался по проспекту в северном направлении и начал маневр для разворота.

Фото: Zakon.kz

В этот момент в него на высокой скорости врезался BMW X6 M, который двигался в попутном направлении.

Фото: Zakon.kz

От удара оба автомобиля вылетели с дороги. Hyundai оказался в арыке, потеряв заднее колесо, а BMW, перепрыгнув арык, врезался в столб освещения.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали оба водителя, они были госпитализированы в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и службы спасения города Алматы, которые занимаются оформлением ДТП и эвакуацией транспортных средств.

Фото: Zakon.kz

Также на месте аварии предстоит провести уборку дорожного покрытия: фрагменты автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Стоит отметить, что удар был такой силы, что у автомобиля Hyundai задняя часть буквально сложилась в гармошку. Также выяснилось, что водитель Hyundai ехал на летней резине.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. 10 декабря 2024 года, на трассе Алматы – Бишкек в Алматинской области произошла смертельная авария, которая унесла жизни трех человек.



