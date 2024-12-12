Жителей Костанайской области покусали обезьяны

Два жителя города Рудный в этом году пострадали от укусов приматов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе Рудненской многопрофильной горбольницы газете "Костанайские новости", одного укусили в Таиланде, второго – во Вьетнаме. В подобных ситуациях антирабическую вакцину туристам начинают вводить сразу за границей, также им выдают соответствующую справку, чтобы, вернувшись домой, они продолжили прививочный курс. Если сложно определить, болеет ли бешенством обезьяна, пострадавшему нужно пройти полный курс из пяти прививок в течение 28 дней.

В нашей стране от бешенства прививают бесплатно. В других – зависит от страховки туриста.

В травмпункт Рудненской городской многопрофильной больницы обращаются за медпомощью все пострадавшие от нападений домашних и диких животных:

в октябре прививку от бешенства получили 35 человек;

в ноябре – 28 человек;

в декабре – пять.

В основном на этих пациентов нападали домашние и бродячие собаки и кошки. Есть случаи укусов мышами, крысами, ежами, сусликами, кроликами и лошадьми.

"Выезжающих за границу и в страны Азии чаще всего кусают обезьяны", – говорится в публикации.

А в Актобе местные экоактивисты спасли одинокого фламинго, которого при благоприятной ситуации, перевезут в Алматинский зоопарк.