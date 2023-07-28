Школьному бухгалтеру в Мангистауской области дали семь лет колонии за хищение 76 млн тенге

Бухгалтера средней школы в Мангистауской области осудили за хищение бюджетных средств. Он в течение трех лет тайно начислял себе повышенную зарплату, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области 28 июля, ведомство раскрыло хищение бюджетных денег в размере более чем 76 млн тенге в одной из школ регионального центра.





"В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов выявили разницу между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении трех лет начислял себе излишние суммы", – рассказали в прокуратуре.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 189 УК РК, расследованием которого занимался областной ДСЭР. Сам главбух полностью признал вину.

Суд приговорил бухгалтера к семи годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Талдыкоргане задержали главу отдела образования по подозрению в хищении 2 млрд тенге.