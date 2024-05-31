Бухгалтера сельского акимата в Акмолинской области посадили за хищение более 20 млн тенге

Бухгалтера сельского акимата в Акмолинской области осудили за растрату бюджетных средств в сумме более 20 млн тенге, передает Zakon.kz.

Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщили в пресс-службе ведомства.

С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, женщина вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленного штатным расписанием.

Весь ущерб бухгалтер возместила на стадии расследования.

Суд также вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля.

Ранее в Алматинской области экс-сотрудников Управления образования осудили за хищение бюджетных денег на сумму 134 млн тенге.