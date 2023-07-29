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Законодательство РК

73 куста конопли изъяли оперативники у жителя ВКО

Более тонны конопли изъяли оперативники у жителя ВКО Фото: пресс-служба ДП ВКО
Житель Усть-Каменогорска выращивал у себя на даче коноплю. Полицейские изъяли у него 73 куста "урожая", сообщает Zakon.kz.

В середине июля текущего года, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" в орбиту оперативников попал 42-летний житель областного центра.

В время обыска на даче подозреваемого внутри теплицы были обнаружены и изъяты 73 куста растения "конопля", общим весом 1140, 55 грамм. Как пояснил мужчина, он выращивалее для личного употребления.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Пресс-служба ДП ВКО

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что полицейские Туркестанской области задержали двух братьев, которые выращивали коноплю на своих огородах.

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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