73 куста конопли изъяли оперативники у жителя ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Житель Усть-Каменогорска выращивал у себя на даче коноплю. Полицейские изъяли у него 73 куста "урожая", сообщает Zakon.kz.
В середине июля текущего года, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" в орбиту оперативников попал 42-летний житель областного центра.
В время обыска на даче подозреваемого внутри теплицы были обнаружены и изъяты 73 куста растения "конопля", общим весом 1140, 55 грамм. Как пояснил мужчина, он выращивалее для личного употребления.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Пресс-служба ДП ВКО
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее стало известно, что полицейские Туркестанской области задержали двух братьев, которые выращивали коноплю на своих огородах.
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