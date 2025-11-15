150 кустов марихуаны вырастил на своем участке житель Павлодара

В Павлодаре у местного жителя полицейские обнаружили и изъяли кусты конопли, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о причастности павлодарца к незаконному обороту наркотиков. При осмотре участка, предназначенного для выращивания овощей, принадлежащего подозреваемому, обнаружены 150 кустов наркосодержащего растения конопли, а также его высушенные части.

"Мужчина признался, что посадил и вырастил кусты конопли для личного употребления. Обнаруженные растения и их высушенные части были направлены на экспертизу, по результатам которой признаны наркотическим средством общей массой свыше 30 кг. По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело", – сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области.

