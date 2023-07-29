Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

полиция, задержание Фото: pixabay
Сотрудники Управления собственной безопасности задержали в Астане 30-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у гражданина Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

С сообщением о вымогательстве гражданин Узбекистана обратился в столичный департамент полиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тыс. тенге за непривлечение к уголовной ответственности, якобы за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины. Лжеполицейский был задержан с поличным при передаче денежных средств", – сообщили ДП Астаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице. 

Читайте также

Двух детей из выгребного туалета вытащили спасатели Алматинской области

Два человека погибли в лобовом ДТП в Костанайской области

Инспектор пытался незаконно завладеть землей в Алматы

Тамила Языкова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
цветок, ромашка
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления