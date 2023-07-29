Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

Сотрудники Управления собственной безопасности задержали в Астане 30-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у гражданина Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

С сообщением о вымогательстве гражданин Узбекистана обратился в столичный департамент полиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тыс. тенге за непривлечение к уголовной ответственности, якобы за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины. Лжеполицейский был задержан с поличным при передаче денежных средств", – сообщили ДП Астаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице.