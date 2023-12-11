Карагандинская ОПГ: преступники вымогали деньги у шахтеров
Фото: скриншот с видео
Преступную группу подозревают в вымогательстве денег у шахтеров карагандинские полицейские. Задержаны 10 человек, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области, подозреваемые вымогали деньги, применяя физическое и моральное давление на потерпевших.
"Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района вышеуказанной области". Пресс-служба ДП Карагандинской области
В ходе задержания подозреваемых лиц проведено около 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.
Полицейские задержали 10 человек, из них под стражу отправились лидер и четверо наиболее активных участников группировки.
"В настоящее время члены преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям". Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ранее длительную специальную операцию по выявлению крупной подпольной нарколаборатории провели полицейские и прокуроры в Алматинской области.
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