Сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства 18 июня рассказал, сколько человек утонули с начала купального сезона в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МЧС, ежегодно на воде погибают сотни людей, и основная доля приходится на летний период.

"Принимаемые министерством меры по защите населения показывают свою эффективность. В результате с 2020 года гибель на водоемах снизилась с 437 до 227. С начала года утонули 45 человек, с 1 июня уже 27", – сообщил Чингис Аринов.

Министр отметил, что для обеспечения безопасности населения на водоемах функционируют 42 поста МЧС. В следующем году завершится строительство трех модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы. Между тем на крупных водоемах необходимо построить еще 15 станций.

Кроме того, дополнительно на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения, которые дежурят и патрулируют водоемы. Так, с начала года на водоемах было спасено 76 человек, а с начала купального сезона – 24.

"Учитывая, что 95% утонувших зарегистрированы в запрещенных местах, совместно с акиматами ежегодно увеличиваем разрешенные места для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе 2GIS. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа. Тем не менее этого недостаточно, и мы продолжим работу в данном направлении", – добавил Чингис Аринов.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, где жители могут купаться этим летом, а также дали рекомендации по безопасности на водоемах.