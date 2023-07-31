Крупный степной пожар потушили в Улытауской области
Фото: Zakon.kz
31 июля 2023 года в Улытауской области потушили крупный степной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 6:15.
"Площадь пожара 1500 га".Пресс-служба МЧС РК
В тушении пожара задействованы силы и средства ДПФ и ДЧС Улытауской области порядка 45 человек и более 12 единиц техники.
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Сообщение о пожаре в 45 км от села Кенжебайсамай Жанааркинского района поступило в дежурную службу ДЧС Улытауской области 30 июля 2023 года. По данным ведомства, загорелась сухая трава на предварительной площади 2000 га.
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