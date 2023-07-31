Крупный степной пожар потушили в Улытауской области

31 июля 2023 года в Улытауской области потушили крупный степной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 6:15.

"Площадь пожара 1500 га". Пресс-служба МЧС РК

В тушении пожара задействованы силы и средства ДПФ и ДЧС Улытауской области порядка 45 человек и более 12 единиц техники.

Материал по теме В степи Улытауской области вновь горит сухая трава

Сообщение о пожаре в 45 км от села Кенжебайсамай Жанааркинского района поступило в дежурную службу ДЧС Улытауской области 30 июля 2023 года. По данным ведомства, загорелась сухая трава на предварительной площади 2000 га.