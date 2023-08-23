Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В Костанайской области на территории Наурзумского государственного природного заповедника потушили два лесных пожара, третий – локализовали. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сообщает Zakon.kz.
По информации оперативного штаба областного ДЧС, возгорания потушили 22 августа:
- пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидировали в 18:10. Предварительная площадь – 807 га;
- на другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидировали в 18:10.
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
"На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализовали 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания".Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В локализации задействованы 15 единиц техники и 30 сотрудников заповедника.
"Причина и общая площадь пожара устанавливаются".Пресс-служба ДЧС Костанайской области
21 августа 2023 года на территории Наурзумского государственного природного заповедника в Костанайской области разгорелись несколько пожаров.
В МЧС РК уточнили, что:
- в 10 км от села Караменды загорелись сухая трава, кустарники с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га;
- в 15 км от села Шолаксай загорелся сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га;
- в 20 км от отделения Карамойша загорелись сухая трава и лесной массив.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript