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Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили

Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В Костанайской области на территории Наурзумского государственного природного заповедника потушили два лесных пожара, третий – локализовали. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба областного ДЧС, возгорания потушили 22 августа:

  • пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидировали в 18:10. Предварительная площадь – 807 га;
  • на другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидировали в 18:10.
Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

"На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализовали 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания".Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

В локализации задействованы 15 единиц техники и 30 сотрудников заповедника.

"Причина и общая площадь пожара устанавливаются".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

21 августа 2023 года на территории Наурзумского государственного природного заповедника в Костанайской области разгорелись несколько пожаров.

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В МЧС РК уточнили, что:

  • в 10 км от села Караменды загорелись сухая трава, кустарники с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га;
  • в 15 км от села Шолаксай загорелся сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га;
  • в 20 км от отделения Карамойша загорелись сухая трава и лесной массив.

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