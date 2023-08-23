Крупный пожар в заповеднике Костанайской области потушили

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

В Костанайской области на территории Наурзумского государственного природного заповедника потушили два лесных пожара, третий – локализовали. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба областного ДЧС, возгорания потушили 22 августа: пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидировали в 18:10. Предварительная площадь – 807 га ;

; на другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидировали в 18:10. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области "На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализовали 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания". Пресс-служба ДЧС Костанайской области Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области В локализации задействованы 15 единиц техники и 30 сотрудников заповедника. "Причина и общая площадь пожара устанавливаются". Пресс-служба ДЧС Костанайской области 21 августа 2023 года на территории Наурзумского государственного природного заповедника в Костанайской области разгорелись несколько пожаров. Материал по теме К тушению пожара в Костанайской области подключились дополнительные силы В МЧС РК уточнили, что: в 10 км от села Караменды загорелись сухая трава, кустарники с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га;

в 15 км от села Шолаксай загорелся сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га;

в 20 км от отделения Карамойша загорелись сухая трава и лесной массив. Читайте также Как проходят поиски утонувших в Сырдарье Пожарные в Алматы предотвратили взрыв на предприятии Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провели в Павлодаре и Экибастузе

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