В полиции Атырауской области рассказали детали расследования дела о насилии над двойняшками

Общественники фонда "НеМолчи" заявили о происшествии в Атырау. Там отца семейства подозревают в сексуализированном насилии над двойняшками. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz сообщили о назначении дополнительной экспертизы.

Согласно данным фонда, мама детей утверждает, что "ничего в те дни не замечала".

"Я знаю, что это моя вина, что не углядела, но я хочу, чтобы этого преступника наказали", – отмечает женщина.

Также она добавила, что у супруга есть родственные связи в правоохранительных органах. Кроме того, следователь требовал от нее написать отказ от дальнейшего следствия.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области заявили, что уголовное дело по данному факту возбуждено еще в ноябре 2023 года.

"В настоящее время назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза. В соответствии с результатом будет принято правовое решение". Пресс-служба ДП Атырауской области

Ранее сообщалось о задержании несовершеннолетнего за изнасилование в Туркестанской области. Дело находится на контроле у руководства областного ДП.