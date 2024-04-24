В полиции Атырауской области рассказали детали расследования дела о насилии над двойняшками
Фото: pxhere
Общественники фонда "НеМолчи" заявили о происшествии в Атырау. Там отца семейства подозревают в сексуализированном насилии над двойняшками. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz сообщили о назначении дополнительной экспертизы.
Согласно данным фонда, мама детей утверждает, что "ничего в те дни не замечала".
"Я знаю, что это моя вина, что не углядела, но я хочу, чтобы этого преступника наказали", – отмечает женщина.
Также она добавила, что у супруга есть родственные связи в правоохранительных органах. Кроме того, следователь требовал от нее написать отказ от дальнейшего следствия.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области заявили, что уголовное дело по данному факту возбуждено еще в ноябре 2023 года.
"В настоящее время назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза. В соответствии с результатом будет принято правовое решение".Пресс-служба ДП Атырауской области
Ранее сообщалось о задержании несовершеннолетнего за изнасилование в Туркестанской области. Дело находится на контроле у руководства областного ДП.
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