Женщину обезглавили в Алматы: дело передали в суд

В середине апреля 2023 года казахстанцев шокировала новость о том, что в Алматы неизвестный мужчина оставил в бутике пакет с головой женщины. Сегодня, 31 июля, стало известно, что расследование уголовного дела завершено, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда, дело передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

"Предварительное слушание назначено на 2 августа в 16:00", – уточнили в пресс-службе Алматинского горсуда.

12 апреля 2023 года в Алматы в одном из бутиков базара по ул. Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице, что и базар.

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Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.