Застройщик обманул алматинцев на 2,5 млрд: дело передано в суд

В Алматы завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании. Об этом стало известно Zakon.kz 21 января 2025 года из сообщения городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2023 год руководители строительной компании (не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов (ЖК) и права на привлечение средств дольщиков), под предлогом продажи квартир в трех ЖК, присвоили деньги 312 дольщиков.

"Общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Четырех руководителей товарищества с ограниченной ответственностью задержали.

Теперь они находятся под стражей.

"В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В заключительной части сообщения прокуратура напоминает и призывает граждан тщательно проверять строительные компании перед заключением договоров и вносить средства только на основании официальных документов.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям.