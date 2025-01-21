Застройщик обманул алматинцев на 2,5 млрд: дело передано в суд
Согласно материалам дела, с 2022 по 2023 год руководители строительной компании (не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов (ЖК) и права на привлечение средств дольщиков), под предлогом продажи квартир в трех ЖК, присвоили деньги 312 дольщиков.
"Общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Четырех руководителей товарищества с ограниченной ответственностью задержали.
Теперь они находятся под стражей.
"В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".Пресс-служба прокуратуры Алматы
В заключительной части сообщения прокуратура напоминает и призывает граждан тщательно проверять строительные компании перед заключением договоров и вносить средства только на основании официальных документов.
Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям.