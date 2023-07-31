Входил в доверие к продавцам: подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Шымкенте

Мужчину, подозреваемого в 45 случаях мошенничества на общую сумму в 6 млн тенге, задержали в Шымкенте. Полиция считает, что он причастен к преступлениям, совершенным в нескольких регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Туркестанской области 31 июля, подозреваемого в 45 фактах мошенничества задержали сотрудники группы "Cyberpol" в одном из заведений Шымкента. Правоохранительные органы считают, что уроженец Кызылординской области причастен к преступлениям, совершенным в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

"Подозреваемый заходил в магазины и аптеки, где входил в доверие к продавцам и в большом количестве забирал различные товары. Затем под предлогом, что возьмет деньги из машины и расплатится, грузил товар в авто и скрывался", – сообщили в полиции.

Общую сумму ущерба, нанесенную подозреваемым, оценивают в 6 млн тенге. В отношении задержанного начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.

О том, кого мошенники чаще всего выбирают в качестве жертвы, можно узнать здесь.