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Казахстанский артист устроил дебош на свадьбе

Казахстанский артист устроил дебош на свадьбе Фото: pixabay
Певец, выступавший на свадьбе в Ушарале, напился и подрался с гостями. На видео, опубликованном в соцсетях, артист сначала пританцовывает в зале, а потом уже голый по пояс прикрывается от ударов гостей, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео отмечено, что инцидент произошел 29 июля с участием певца Улангасыра Камиева.


В региональной полиции уточнили, что заявления в Алакольскую районную полицию по указанному факту не поступало.

"Тем не менее при разбирательстве подтвердился факт нахождения артиста на праздничном мероприятии в алкогольном опьянении (той проходил в халяль-формате)".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также сказано, что нарушитель привлечен к административной ответственности согласно статье 440 КоАП ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Ранее, днем 14 июня 2023 года, полицейские задержали Торегали Тореали. Он не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания. 18 июля скандально известный музыкант вышел на свободу.

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Анастасия Московчук
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