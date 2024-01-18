Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете

На брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбеков прокомментировал скандал с ударившим стюардессу подвыпившим артистом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, артиста привлекли к административной ответственности.



"17 января 2024 года постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны гражданин Нурымбетов признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к ответственности в виде административного штрафа в 15 МРП, или 55 380 тенге". Кайсар Султанбеков

Он напомнил, что инцидент произошел в конце прошлого года.

"Да, такой факт действительно имел место. 18 декабря 2023 года в аэропорту Шымкента с рейса 7308 сообщением Шымкент – Астана по акту представителя авиакомпании Fly Arystan был снят пассажир Нурымбетов, 1982 года рождения, житель Астаны. Работает в районном Доме культуры "Целиноград", который в состоянии опьянения нарушил общественный порядок". Кайсар Султанбеков

18 декабря 2023 года пассажир FlyArystan ударил в лоб бортпроводницу, тем самым выразив недовольство из-за помятой одежды.

Пассажиры зачастую ведут себя неподобающим образом. К примеру, 23 июля 2023 года пассажирка опоздала на рейс Астана – Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, она выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу авиакомпании.