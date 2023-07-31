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Законодательство РК

ДТП c казахстанскими туристами в Турции: скончался один из пострадавших

ДТП c казахстанскими туристами в Турции: скончался один из пострадавших Фото: pixabay
В Турции скончался казахстанец, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии. Об этом Zakon.kz 31 июля 2023 года сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, казахстанец умер на следующий день после ДТП.

"Один из пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Алании, сегодня утром скончался в больнице в результате тяжелых травм. Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатам".Пресс-служба МИД РК

Также сказано, что ему оказывается вся необходимая помощь и содействие.

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Казахстан Турция
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