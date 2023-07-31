ДТП c казахстанскими туристами в Турции: скончался один из пострадавших
Фото: pixabay
В Турции скончался казахстанец, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии. Об этом Zakon.kz 31 июля 2023 года сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
По данным ведомства, казахстанец умер на следующий день после ДТП.
"Один из пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Алании, сегодня утром скончался в больнице в результате тяжелых травм. Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатам".Пресс-служба МИД РК
Также сказано, что ему оказывается вся необходимая помощь и содействие.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript