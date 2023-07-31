ДТП c казахстанскими туристами в Турции: скончался один из пострадавших

Фото: pixabay

В Турции скончался казахстанец, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии. Об этом Zakon.kz 31 июля 2023 года сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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