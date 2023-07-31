ДТП c казахстанскими туристами в Турции: что известно о состоянии пострадавших

Утром 30 июля 2023 года в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана детально рассказали Zakon.kz об аварии.

В распространяемом сообщении сказано: по данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Пострадавших в результате столкновения экстренно доставили в близлежащие больницы.



Также отмечено, что для выяснения всех обстоятельств казахстанский консул незамедлительно выехал в Аланию, где посетил медицинские учреждения и встретился с пострадавшими.

"Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка". Пресс-служба МИД РК

Кроме того, по данным ведомства, казахстанские дипломаты в Анталии находятся на постоянном контакте с казахстанцами и ведут соответствующую работу.

Ранее уже сообщалось, что экскурсионный автобус с казахстанскими туристами столкнулся с грузовиком на трассе в турецкой Алании. На месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид). Еще 12 человек пострадали.