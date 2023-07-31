ДТП c казахстанскими туристами в Турции: что известно о состоянии пострадавших
В распространяемом сообщении сказано: по данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.
Пострадавших в результате столкновения экстренно доставили в близлежащие больницы.
Также отмечено, что для выяснения всех обстоятельств казахстанский консул незамедлительно выехал в Аланию, где посетил медицинские учреждения и встретился с пострадавшими.
"Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка".Пресс-служба МИД РК
Кроме того, по данным ведомства, казахстанские дипломаты в Анталии находятся на постоянном контакте с казахстанцами и ведут соответствующую работу.
Ранее уже сообщалось, что экскурсионный автобус с казахстанскими туристами столкнулся с грузовиком на трассе в турецкой Алании. На месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид). Еще 12 человек пострадали.