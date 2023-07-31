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Родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области

Родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области Фото: pixabay
Родители учеников, которым организовали бесплатный отдых в один из детских лагерей Алматинской области, возмутились условиями проживания детей, сообщает Zakon.kz.

По словам матерей, дети вынуждены спать в маленьких, грязных и неудобных комнатах. Нескольким детям приходится тесниться на одной кровати, а стены внутри лагеря больше напоминают подъезды из 90-х.

"Детям по ночам жарко, им тесно на кровати и комнатах. Я понимаю, что лагерь бесплатный, но это же дети. Неужели перед началом каникул лагерь не проверяют на качество?" – возмущались родители.


Корреспондент Zakon.kz пытался получить комментарий у сотрудников управления образования Алматинской области, но никто из ответственных лиц не решился на диалог.


В ведомстве только отметили, что на место уже выехали сотрудники прокуратуры, которые проведут проверку лагеря.


Ранее дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в один из лагерей Алматинской области. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.

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Азат Жумаханов
Алматинская область
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