Родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области

По словам матерей, дети вынуждены спать в маленьких, грязных и неудобных комнатах. Нескольким детям приходится тесниться на одной кровати, а стены внутри лагеря больше напоминают подъезды из 90-х.





Корреспондент Zakon.kz пытался получить комментарий у сотрудников управления образования Алматинской области, но никто из ответственных лиц не решился на диалог.





В ведомстве только отметили, что на место уже выехали сотрудники прокуратуры, которые проведут проверку лагеря.





Ранее дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в один из лагерей Алматинской области. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.