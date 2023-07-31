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Детский лагерь в Алматинской области проверяют после жалоб родителей

поход Фото: pixabay
Министерство просвещения отреагировало на жалобы родителей на условия в детском лагере в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, комитетом по охране прав детей создана рабочая группа, которая выехала на место.

"Представителями министерства, управления образования будет проведена проверка центра на условия пребывания детей, обеспечения безопасности. Ранее отделом образования города Конаева проведен мониторинг в данном частном лагере "Байтерек". В ходе которого установлено, что лагерь имеет разрешение СЭС. На месте также работают представители прокуратуры". Пресс-служба Минпросвещения РК

Ранее родители учеников, которым организовали бесплатный отдых в один из детских лагерей Алматинской области, возмутились условиями проживания детей.

По словам матерей, дети вынуждены спать в маленьких, грязных и неудобных комнатах. Нескольким детям приходится тесниться на одной кровати, а стены внутри лагеря больше напоминают подъезды из 90-х.

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