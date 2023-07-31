Полиция ограничила оборот более 450 тонн ядовитых веществ в Казахстане

За пять дней выявлено 28 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами, являющихся уголовным проступком и 193 административных правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, к административной ответственности привлечено 193 человек, в том числе 41 медицинский работник.

"Изъято 8,8 тыс. таблеток и 7,4 тысяч ампул наркотических средств, 28 тыс. таблеток и 8,2 тыс. ампул психотропных веществ. В результате проведенных проверок деятельности юридических лиц ограничен оборот порядка 3,2 тысяч тонн прекурсоров и 459 тонн ядовитых веществ, из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ОПМ "Дәрмек" прошло одновременно в масштабе всей республики с охватом почти всех субъектов предпринимательства в сфере оборота наркотиков, это медицинские учреждения, аптеки, склады, промышленные предприятия и другие объекты.

Ранее сообщалось, что у жителя Актюбинской области обнаружили 22 свертка с наркотиками.